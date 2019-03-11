الامارات | شيوتاني: مواجهة الاستقلال نقطة عودة العين في «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيوتاني: مواجهة الاستقلال نقطة عودة العين في «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، إن «مواجهة الاستقلال الإيراني، غداً، على استاد أزادي في العاصمة طهران، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ستكون بمثابة نقطة العودة إلى الطريق الصحيح لفريقه في البطولة الآسيوية، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية على أرضهم أمام الهلال السعودي بهدف دون مقابل».

وقال شيوتاني، لـ«الإمارات اليوم»: «في مواجهة الاستقلال الإيراني علينا أن نكون الأفضل في أرضية الملعب، ويجب أن نفكر بطريقة تمكننا من تحقيق الفوز، الجميع يريد تعويض الخسارة التي حدثت في اللقاء الأول، لذلك سنعمل على مضاعفة جهودنا في هذه المواجهة المهمة جداً بالنسبة لكل الفريق، لأن منافسنا هو الآخر خسر في الجولة الأولى أمام الدحيل القطري».

ويثق مدافع العين، الذي يشارك للمرة الثالثة مع «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، بقدرة فريقه على تحقيق سيناريو المشاركة في عام 2016، حينما خسر «الزعيم» في مباراتيه الافتتاحيتين في دوري المجموعات أمام الجيش القطري «الدحيل حالياً»، لكنه انطلق بعدها في مسيرة رائعة من النتائج الإيجابية، التي قادته للوصول إلى خوض النهائي أمام فريق تشونبوك الكوري الجنوبي.

وأضاف شيوتاني: «قبل عام من وصولي إلى هنا كان الفريق قد خسر في الجولتين الافتتاحيتين، لكنه بعد ذلك استطاع العودة، وحقق عملاً مذهلاً قاده للوصول إلى خوض المباراة النهائية أمام فريق تشونبوك الكوري الجنوبي، أعتقد أن ذلك يمكن أن يتكرر مجدداً، لكن علينا أن نحسّن من أدائنا دائماً، وأن نحرص على حصد نقاط كل مباراة نخوضها».

واعترف شيوتاني بقوة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019، التي تضم بجوار فريقه كلاً من الهلال السعودي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني، وقال: «هذه المجموعة هي الأقوى بين بقية المجموعات الأخرى، المطلوب منا هو الكفاح في كل المباريات، وإظهار أفضل ما لدينا والثقة بأنفسنا أننا قادرون على تحقيق النتائج الإيجابية، والبداية ستكون في مواجهة الاستقلال».

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وسيقع على عاتق المدافع الياباني مهمة تعويض غياب قلب الدفاع إسماعيل أحمد، الذي سيغيب عن مواجهة الاستقلال بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال السعودي، إذ يتوقع أن يستعين به المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو في وظيفة قلب الدفاع بدلاً من الجبهة اليسرى، وذلك للحدّ من خطورة هجوم الفريق الإيراني.

وستتعزّز صفوف العين بعودة المهاجم البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز لمشاركة بعد استيفائه لعقوبة الإيقاف بالغياب عن مواجهة الهلال السعودي في الجولة الماضية، ويعتقد شيوتاني أن عودة اللاعب للتشكيلة ستحقق التوازن المطلوب خلال مواجهة الاستقلال، لأنه يعد مفاتيح الفوز لدى الفريق.

وقال لاعب فريق العين الدولي الياباني، عن زميله البرازيلي كايو: «هو لاعب مميز ولديه إمكانات كبيرة، إنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف وحسب، بل يساعد في صناعة الفرص لبقية لاعبي الفريق، بالتأكيد افتقدناه في مواجهة الهلال السعودي، كونه لاعباً مهماً في تشكيلة الفريق».

ويختتم فريق العين تحضيراته مساء اليوم على ملعب أزادي في العاصمة طهران استعداداً للمواجهة الصعبة غداً أمام الاستقلال.

«كايو لاعب مهم في تشكيلة (الزعيم).. افتقدناه أمام الهلال السعودي».

«قادرون على تحقيق النتائج الإيجابية.. والبداية ستكون أمام الاستقلال».