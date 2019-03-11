الامارات | سانشيز.. باق مع «الشياطين»

شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيز.. باق مع «الشياطين» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «دايلي أكسبريس» أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، يرغب في الاستمرار مع «الشياطين الحمر» في الموسم المقبل.
وكان التشيلي أليكسيس سانشيز (30 عاماً) قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2018، في صفقة تبادلية مع فريق أرسنال الإنجليزي.
ولم يقدم اللاعب التشيلي الأداء المنتظر منه مع يونايتد، إذ شارك في الموسم الحالي في 24 مباراة فقط، وأحرز فقط هدفين، وصنع أربعة أهداف.
وحالياً يتعرض التشيلي، أليكسيس سانشيز، للإصابة في ركبته، ومن المنتظر عودته للملاعب في منتصف أبريل المقبل.
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