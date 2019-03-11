الامارات | الشارقة تصنع للاعبي الأولمبياد الخاص تجربة تراثية أصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تصنع للاعبي الأولمبياد الخاص تجربة تراثية أصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت وفود الدول الـ24 الموجودة في الشارقة للمشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 أبوظبي، القرية التراثية بمدينة الحمرية ضمن الفعاليات والأنشطة التي ينظمها برنامج المدن المضيفة بالشارقة للوفود.

حيث انطلقت الوفود إلى مقر القرية التراثية المقامة على ضفاف شاطئ مدينة الحمرية، وكان في استقبالهم عدد كبير من القيادات وكبار المسؤولين بدوائر وهيئات وجهات حكومة الشارقة، إضافة إلى جميع اللجان المنظمة بالشارقة والمتعاونين يترأسهم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة، الدكتور طارق سلطان بن خادم.

واستوعبت القرية 1638 لاعباً مع رؤساء وفودهم وأجهزتهم الإدارية والفنية.

واستمتعت الوفود خلال الفعالية بالأجواء التراثية الأصيلة، وتعرفوا إلى ملامح الموروث الشعبي، وقصص الماضي، وتاريخ المنطقة وتراثها القديم، والهوية الوطنية لشعب الإمارات.

حيث استعرضت القرية حياة الأولين بمجموعة مرافق تظهر البيئة البرية والزراعية وبيئة أهل البحر في دولة الإمارات. واطلع الوفود على مشاغل يدوية أظهرت حرفة السدو والسفافة وحياكة التلي والبراقع وخياطة وصنع الملابس والنعل التقليدية، ومهنة خض اللبن، وصيد اللؤلؤ. وتعرفوا إلى مظاهر الموروث الإماراتي وروائح البخور والعطور ودهن العود ودلال القهوة العربية، ونقوش الحناء التي جذبت لاعبات الوفود بخطوطها وألوانها المميزة على أيدي النساء في الإمارات. ووجدوا الكثير من ملامح البيئة الإماراتية القديمة التي جذبتهم للتجربة والاستكشاف، حيث شاركوا في العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية وورش العمل المهنية والفنية.

كما شارك أفراد الوفود في مسابقات حماسية في الهواء الطلق، واستمتعوا بفقرة عفوية مفتوحة قدموا من خلالها أهازيج فلكلورية من وحي موروثاتهم الشعبية، أشاعت أجواء من البهجة والمرح وتفاعل الجميع معها.

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وقد نظمت اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة فعاليات القرية التراثية بالتنسيق مع بلدية مدينة الحمرية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون وكلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة وجمعية الصيادين بالحمرية.

وحول تنظيم حركتهم وتأمين تنقلاتهم قال رئيس اللجنة الأمنية لبرنامج المدن المضيفة بالشارقة العقيد عاشور سبت بن عاشور: «تم تشكيل اللجنة الأمنية المعنية بتأمين سلامة الوفود القادمة من 24 دولة في مقار إقامتهم وكل تنقلاتهم خلال فترة وجودهم بالإمارة، وتمت تحركات الوفود إلى جميع مواقع الفعاليات بسلاسة، كما تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتنقلاتهم القادمة وتأمين الفعاليات والأنشطة والخدمات والمرافق العامة التي يوجدون فيها».

وأكد حرصهم على توفير كل متطلباتهم وتسخير جميع الطاقات والإمكانات لتنعم الوفود بالأريحية التامة في ظل وجودهم في إمارة الشارقة وحتى المغادرة. وأضاف: «هذه التجربة ستشكل ذكرى لن تنسى لدى اللاعبين وسيحملونها إلى أوطانهم، وتعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات».

الشامسي: تراث الإمارات حاضر في برنامج المدن المضيفة

قال مدير بلدية مدينة الحمرية مبارك راشد الشامسي، إن الحمرية استعدت على قدم وساق لاستقبال وفود الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019. وأضاف: «حرصنا بالتنسيق مع اللجان المنظمة والجهات الداعمة عند تنظيم فعالية القرية التراثية على أن يتعرف أفراد الوفود إلى أوجه الأصالة في المجتمع الإماراتي المحلي، ويتلمسوا كرم الضيافة عبر تنفيذ برنامج متكامل بتوليفة مميزة من العروض الفنية والتراثية والثقافية، لتخلق لديهم تجربة ثرية وإيجابية بالتعرف عن قرب إلى الثقافة الإماراتية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة».

وعبر اللاعبون من مختلف الدول عن سعادتهم بهذه الزيارة المملوءة بالشغف والاستكشاف، واستمتاعهم بالهدوء والألفة والأجواء العائلية التي تعم المكان وتتميز بها مدينة الحمرية بشكل خاص وإمارة الشارقة عموماً.