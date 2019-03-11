الامارات | دبا يفوز ببطولة عام التسامح لبراعم كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يفوز ببطولة عام التسامح لبراعم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الفجيرة بالمركز الأول في بطولة «عام التسامح» بكرة القدم لفرق البراعم، التي نظمها نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، بمشاركة أندية الفجيرة والإمارات وخورفكان، وذلك ضمن الخطة الطويلة الأمد لشركة كرة القدم، بدعم اللاعبين الموهوبين وتنمية النشاط، وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين، واستمرت البطولة شهرين.
وفي ختام البطولة كرّم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، أحمد سعيد الظنحاني، جميع اللاعبين المشاركين في بادرة تعكس الأهداف المرسومة من البطولة.
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