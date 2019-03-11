الامارات | «إيستر مان» يحلّق بكأس زايد للخيول العربية في تكساس

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيستر مان» يحلّق بكأس زايد للخيول العربية في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق الجواد «إيستر مان» لبيتي وجوزيف جيلس، وبإشراف جيرنستو توريز، وبقيادة أرنستو خيمنيز، وبزمن قياسي جديد، بلقب الجولة الأولى لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية، الفئة الأولى، البالغة جائزته 48500 دولار، والذي أقيم أول من أمس على مضمار سام هيوستن الرملي بولاية تكساس الأميركية، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، تزامناً مع «عام التسامح».

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، ومونديال الفرسان المتدربين وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة «البوني»، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز أوسكار «أم الإمارات» التقديرية (أبوظبي).

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وانطلق «إيستر مان» بصورة قوية إلى الصدارة، وبدأ يوسّع الفارق بينه وبين منافسيه، ليتفوّق في نهاية الأمر بفارق بلغ 6.75 أطوال عن «أبتاون ساند جيرل»، فيما جاء في المركز الثالث «كويك ساند».

وفي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 7000 دولار، الذي أقيم في الشوط الأول المخصص للأفراس والمهرات عمر 4 سنوات فما فوق بمشاركة تسعة خيول، نجحت المهرة «دانس ويذ مي» في الفوز بكأس الوثبة ستاليونز.

المهرة «دانس ويذ مي» نجحت في الفوز بكأس الوثبة ستاليونز.