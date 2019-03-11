الامارات | الشارقة بطل دوري الشطرنج تحت 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطل دوري الشطرنج تحت 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة المراحل السنية للشطرنج تحت 10 سنوات، بعدما تصدّر المسابقة بفارق كبير عن بقية الفرق المنافسة، وجاء ثانياً نادي أبوظبي للشطرنج، وحصل على المركز الثالث نادي الفجيرة للشطرنج، ثم نادي العين في المركز الرابع، وحلّ نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الخامس والأخير. كانت الجولة الخامسة والأخيرة من المسابقة قد شهدت فوز الشارقة على دبي 5-1، فيما تعادل أبوظبي والفجيرة 3-3، وفاز الشارقة في مشواره بالبطولة على الفجيرة بـ4.5 نقاط مقابل 1.5 نقطة، وفاز في الجولة الثانية على العين بـ4.5 نقاط مقابل 1.5 نقطة، وفي الجولة الثالثة فاز على أبوظبي بـ3.5 نقاط مقابل 2.5 نقطة، ثم الفوز على دبي في الجولة الأخيرة.

من جانبه، نجح نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج في الفوز بدرع الدوري تحت 10 سنوات برصيد 15 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق دبي بـ13 نقطة، والثالث فريق أبوظبي بـ11.5 نقطة، والرابع العين بالرصيد نفسه من النقاط، وفي المركز الأخير فريق فتيات الشارقة برصيد تسع نقاط.