الامارات | «جودو الفجيرة» يتسيّد دوري التسامح تحت 17 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الفجيرة» يتسيّد دوري التسامح تحت 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق جودو نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في بطولة دوري التسامح تحت 17 سنة، التي أقيمت الجولة الختامية منها، أول من أمس، بنادي الشارقة للألعاب الفردية، بعد أن أحرز ثماني ميداليات، بينما حلّ نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني بخمس ميداليات ملونة، وتوزعت ميداليات الفجيرة للفنون القتالية على ثلاث ذهبيات، حققها راشد الحوسني بوزن 60 كيلوغراماً، وسعيد النقبي بوزن 73 كيلوغراماً، وخالد فهد بن عباد الشحي بوزن 81 كيلوغراماً، وميداليتين فضيتين لكل من سلطان عيسى بوزن 50 كيلوغراماً، ومعاذ عبدالمولى الحسن بوزن 90 كيلوغراماً، وثلاث ميداليات برونزية لكل من عمران محمد حلاق بوزن 55 كيلوغراماً، واحمد خالد بوزن 60 كيلوغراماً، وعبدالله وائل عاشور بوزن فوق 90 كيلوغراماً.

من جانبه، اعتبر المدير الفني للنادي، نادر أبوشاويش، فوز فريق الشباب إضافة مميزة يمكن لها أن تسهم بنجاحات مستقبلية تضاف لبقية إنجازات فرق النادي.