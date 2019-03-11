الامارات | سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً ينطلق السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً ينطلق السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي، الذي سينظمه النادي، يوم السبت المقبل، على شواطئ دانة الدنيا دبي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.

ويعد السباق المرتقب البروفة الأخيرة للملاك والنواخذة والبحارة، لاختبار جاهزية السفن والمحامل قبل المشاركة في سباق القفال الـ29. وقال مدير السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم القمزي، إن منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، المقرر يوم السبت المقبل، تأخذ أهمية كبيرة كونه يمثل ثانية جولات بطولة دبي 2018-2019، وأيضاً البروفة والمحطة قبل الأخيرة في الموسم لهذه الفئة، وبروفة التحضير والاستعداد لعرس سباقات الموسم البحري، حدث سباق القفال، الذي سيقام يوم 27 أبريل.