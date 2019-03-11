الامارات | القمة للعروبة بفارق الأهداف.. وخورفكان «الوصيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن القمة للعروبة بفارق الأهداف.. وخورفكان «الوصيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يحافظ خورفكان على البقاء في قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى لجولة جديدة، بعد أن فرّط في نقطتين ثمينتين إثر تعادله مع ضيفه دبا الحصن 2-2 في الجولة الـ11، أدت إلى تنازله عن المركز الأول إلى جاره العروبة، الذي استثمر الموقف وتغلب على الذيد بهدفين نظيفين ليعتلي الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.

وكانت مباريات الجولة الـ11 أسفرت عن فوز العربي على مسافي بسداسية نظيفة، وحتا على مصفوت بهدف دون مقابل، والحمرية على التعاون 5-2، واستفاد فريقا الحمرية وحتا من نتائج الجولتين الماضيتين تحديداً، بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة.

ولم يتبق من عمر المنافسات سوى سبع جولات ليصبح الترتيب الحالي: العروبة وخورفكان (23 نقطة)، يليهما الحمرية وحتا (22 نقطة)، ثم مسافي (18 نقطة)، دبا الحصن (16 نقطة)، الذيد (11 نقطة)، العربي (10 نقاط)، وأخيراً التعاون ومصفوت (أربع نقاط) لكل منهما.

وشهدت الجولة الـ11 غزارة تهديفية بلغت 20 هدفاً، بواقع أربعة أهداف في كل مباراة، وهي الأعلى في الموسم الحالي.

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وشهدت نتائج المباريات في الجولة الماضية تسجيل اثنين من اللاعبين لـ«هاتريك» وهما: لاعب العربي الروماني ميهاي ألكساندرو، ولاعب الحمرية البرازيلي توماس المينو باستوس، الذي انتقل إلى صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويتصدر الروماني ميهاي، ولاعب حتا البرازيلي لوان سانتوس، صدارة الهدافين بـ10 أهداف لكل منهما.

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نقطة في رصيد العروبة وخورفكان متصدري دوري الدرجة الأولى.