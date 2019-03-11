الامارات | السويدي يظفر بصدارة دوري قفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي يظفر بصدارة دوري قفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفارس، سالم خميس السويدي، من نادي الشارقة للفروسية صدارة منافسات الأسبوع الـ12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي اشتملت على 13 شوطاً شارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز، من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، ومن كل الفئات، واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وجرت المنافسات على مدى يومَي الجمعة والسبت الماضيين. وجاء فوز الفارس، سالم خميس السويدي، في منافسة الختام بالفرس «اسبريسو»، وشارك فيها 33 فارساً وفارسة من المستوى الأول. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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