شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تأجيل مباراته أمام المقاولون ليوم 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس مجلس إدارة النادي عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي كان مقررا لها، الخميس المقبل، لتقام يوم 20 مارس الجاري.
وقال إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.
وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لحازم إمام وأحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء اتحاد الكرة على مساندتهم للزمالك في مشواره الأفريقي.
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