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الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن استمرار تركي آل شيخ رئيسًا له

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل شيخ في منصب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة التنفيذية، وذلك حتى نهاية فترته الرئاسية. وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعا مساء اليوم، الأحد، بمدينة الرياض.

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وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لتركي آل الشيخ باستمراره في منصبه، قبل أن يلبي الأخير الطلب، ويعلن استمراره حتى نهاية فترته، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح كرة القدم في المنطقة.

وأعلن تركي آل الشيخ البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، مؤكدا دعمه ومساندته للاتحادات المحلية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

كذلك تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد ولاعب ومدرب وهداف، وسيتم توزيعها في المباراة النهائية المقبلة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ18 من أبريل المقبل، بمدينة العين الإماراتية.

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