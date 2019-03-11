الجماهير تهتف للاعبي الزمالك بعد رباعية جورماهيا في الكونفيدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية بالهتاف للاعبين عقب نهاية مباراة جورماهيا الكيني بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التي انتهت بفوز كاسح للأبيض برباعية نظيفة. وحيت الجماهير لاعبي الزمالك على المستوى الذي قدموه في اللقاء وتصدرهم المجموعة بالكونفيدرالية. ووصل الزمالك للنقطة الثامنة عقب الفوز على جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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