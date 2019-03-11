شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم جورماهيا برباعية ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الأحد باستاد برج العرب بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد ويوسف إبراهيم «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة بهجوم مبكر من الزمالك على أمل تسجيل هدف التقدم وتصل الكرة طولية لحميد أحداد ويمر داخل منطقة الجزاء ويسددها ولكن ينقذها حارس جورماهيا وتضيع فرصة محققة للزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتستمر المحاولات البيضاء وتصل الكرة لزيزو الذي يمررها لفرجاني ساسي داخل المنطقة ويشتتها دفاع جورماهيا بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها تصل الكرة للسعيد الذي يسدد الكرة قوية من خارج المنقطة وينقذها الحارس في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ويحصل النقاز على ركلة حرة من الجانب الأيمن ينفذها عبدالله جمعة عرضية متقنة داخل المنطقة ليحولها محمود علاء برأسية متقنة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة من عمر المباراة.

واستمرت هجمات الزمالك بعد هدف التقدم ومرر زيزو الكرة عرضية من الجانب الأيمن شتتها الدفاع الكيني فيما اعتمد الفريق الكيني على الكرات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى جنش.

ويمرر فرجاني ساسي كرة طولية كاد أن يقابلها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من اللازم وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

ويسفر الضغط الزملكاوي عن الهدف الثاني والذي جاء في الدقيقة 25 بعد عرضية من ساسي خارج منطقة الجزاء ولمسة من عمر السعيد داخل المنطقة وتنتهي بتسديدة قوية من أوباما تهز الشباك ليعلن تقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ويهدر السعيد فرصة هدف ثالث للزمالك بعد تمريرة من ساسي ويقابلها السعيد على حدود منطقة الجزاء ويمر من حارس جور ماهيا ولكن الدفاع يتصدى بقوة وتخرج ضربة مرمى في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وتستمر محاولات الزمالك وتمر الكرة عرضية من الجانب الأيمن تنتهى بتسديدة من زيزو داخل منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع جور ماهيا وتخرج خارج الملعب.

وتنحصر المباراة في وسط الملعب قليلا بعدها يهدر النقاز فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس جور ماهيا ينقذ الكرة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وتتوالى محاولات الزمالك على المرمى ويهدر أحداد فرصة هدف محقق للزمالك، بعد عرضية من خارج المنطقة ويقابلها أحداد برأسية داخل المنطقة ويتصدى لها حارس جورماهيا وترتد ويبعدها الدفاع في اللحظات الأخيرة وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

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وتستمر سيطرة الزمالك ويسدد زيزو الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس جور ماهيا في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بدون خطورة على كل المرميين، رغم محاولة من أحداد للمرور من الدفاع الكيني داخل المنطقة لكن تنتهي الكرة ركنية تمر بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني يحاول جورماهيا مبادلة الزمالك الهجمات ويدفع بأوليتش بدلا من أوموندي في محاولة لتقليص الفارق.

ويرد الزمالك بهجمة بكرة عرضية يقالبها عمر السعيد برأسية داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس جور ماهيا في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ومن جديد يمرر الزمالك كرة عرضية من أحداد يقابلها زيزو داخل منطقة الجزاء ويسددها تمر بجوار مرمى جور ماهيا في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

ويحاول جورماهيا مبادلة الزمالك الهجمات ويرد أحداد وأوباما فتح ثغرة في دفاعات الفريق الكيني ولكن بدون خطورة على المرمى.

وتهدأ المباراة قليلا في وسط الملعب ثم يتوغل النقاز بكرة داخل المنطقة ويتعرض للإعاقة ويسقط على الأرض ويطالب الحكم بركلة جزاء، لكنه يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

ويحاول الضيوف تعديل النتيجة عن طريق الهجمات المرتدة والتسديد من خارج المنطقة لكن تمركز لاعبي الزمالك حال دون وصول خطورة لمرمى جنش.

ويسدد أوباما كرة قوية من خارج المنطقة ينقذها الحارس بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعدها يحصل لاعب جورماهيا على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي مع زيزو وبعدها يستمر التدخل القوي من لاعبي الفريق الكيني على نجوم الزمالك ويتعرض أحداد لتدخل قوي من مدافع جورماهيا.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول إبراهيم حسن بدلا من زيزو في الدقيقة 70 من عمر المباراة ويحاول أوباما التوغل في دفاع الفريق الكيني، لكن يتم تشتيت الكرة دون خطورة.

وتدنو السيطرة للاعبي الزمالك على مجريات اللعب ويراوغ ساسي لاعب جورماهيا بصورة مهارية، بعدها يتعرض محمود علاء لإصابة بعد ارتطامه بالقائم في محاولة لاستقبال كرة عرضية ارتقى عليها مدافع الزمالك، لكنه اصطدم بالقائم في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ويحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيسر يبعدها دفاع الكيني بعدها فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من إبراهيم حسن خارج منطقة الجزاء وتصدى من دفاع جور ماهيا وترتد ليحولها حسن عرضية مرة أخرى ولمسة رأسية من ساسي وتمر بعيدة عن مرمى الفريق الكيني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتتوالى هجمات الزمالك ومن كرة رائعة بعد عدة تمريرات لنجوم الفريق تصل الكرة لساسي الذي يراوغ الحارس ويودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط بصدارة المجموعة متفوقا على بيترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري ولكل منهما 7 نقاط وجورماهيا الكيني بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط ليشتعل الصراع على بطاقتي التأهل بالمجموعة في الجولة الأخيرة والتي يلتقي فيها الزمالك مع نصر حسين داي بالجزائر وجورماهيا الكيني وبيترو أتلتيكو بكينيا.