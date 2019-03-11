ساسي وزيزو يسجلان الهدف الثالث والرابع للزمالك في شباك جورماهيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهدف الثالث للزمالك في شباك جورماهيا الكيني باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية . وسجل ساسي الهدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعد عدة تمريرات للفريق لتصل لساسي ويراوغ الحارس ويودع الكرة الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون رد . فيما أضاف (البديل) زيزو الهدف الرابع فى الدقيقة 86.

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