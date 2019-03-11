القادسية ينهي عقد البلغاري بيتيفا بالتراضي ويعين باصريح مدربا للفريق

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية السعودي اليوم الأحد، إنهاء عقد المدرب البلغاري إيفايلو بيتيفا بالتراضي. وتولى المدرب الوطني بندر باصريح القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة جاء فيها :"إدارة النادي تنهي بالتراضي عقد البلغاري بيتيفا ومساعديه وتقدم الشكر لهم ". وفي تغريدة أخرى ذكر النادي :"إدارة النادي تكلف الوطني بندر باصريح مدربا للفريق الأول، وسيتم إعلان جهازه المساعد خلال 24 ساعة". Advertisements يذكر أن القادسية خسر أمام الأهلي بنتيجة 1 / 3 ، في الجولة الـ23 من مسابقة دوري المحترفين السعودي. ويحتل القادسية المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 24 نقطة. ولم يتذوق الفريق طعم الفوز في دوري المحترفين منذ الجولة الثامنة عشر التي فاز فيها على الفيحاء 2 / صفر.

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