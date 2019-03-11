الزمالك يكتسح جورماهيا برباعية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

انتزع فريق الزمالك المصري صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، عقب فوزه اليوم الأحد على ضيفه جورماهيا الكيني 4 / صفر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة والتي شهدت أيضا فوز بيترو أتلتيكو على نصر حسين داي 2 / صفر.

وسجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 12 و26 و84 و86 على الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد جورماهيا عند ست نقاط في قاع الترتيب.

وبهذا الفوز، ثأر الزمالك من خسارته 2 / 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا.

ويتعين على الزمالك الفوز بالمباراة المقبلة أمام مضيفه نصر حسين داي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ليعبر إلى الدور التالي بدون النظر لنتيجة المباراة الثانية التي ستجمع بين بيترو اتلتيكو وجورماهيا.

Advertisements

وفي المباراة الثانية، فاز بيرتو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه نصر حسين داي الجزائري 2 / صفر .

وسجل هدفي بيترو بيترو أتلتيكو ريكاردو جوب ايستافو في الدقيقة 16 وتياجو ليما ليال من ركلة جزاء في الدقيقة .39

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام نصر حسين داي الجزائري.

وكان نصر حسين داي فاز على بيترو أتلتيكو ذهابا 2 / 1 وخسر اليوم ليصعد بيرتو أتلتيكو لصدارة المجموعة بمجموع المباراتين 3 / .2