لاعبو ريال مدريد يجرون الاحماء في الظلام على ملعب بلد الوليد

اضطر لاعبو ريال مدريد للقيام بالإحماء قبل مباراتهم امام ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم اليوم الاحد في الظلام عقب انقطاع التيار الكهربائي عن استاد خوسيه زورييا قبل ساعة وربع على الموعد المحدد للمباراة.

وعادت الكهرباء قبل بداية اللقاء وانطلقت المباراة في موعدها المحدد.

ولم يرد بلد الوليد على الفور على طلب للتعليق على انقطاع التيار الكهربائي.

وقوبل بلد الوليد، المملوك منذ سبتمبر ايلول الماضي للمهاجم الاسطوري رونالدو اللاعب السابق لمنتخب البرازيل، بانتقادات من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني في اغسطس اب الماضي بسبب الحالة السيئة لأرضية الملعب في المباراة الاولى للفريق على ملعبه هذا الموسم امام برشلونة.