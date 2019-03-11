قائد العربي القطري يعلن اعتزاله رسميا بعد مسيرة حافلة

قرر مسعود زراعي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، وقائد الفريق اعتزال اللعب رسميا ليسدل الستار على مسيرة كروية طويلة وحافلة بالانجازات .

وأعلن زراعي بأن هذا الموسم سيكون هو الاخير له كلاعب كرة قدم ،حيث لعب في الفريق الأول في النادي العربي طوال 20 عاما .

وقال اللاعب ،في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر " :"أود أن أشكر نادي العربي وجمهوره على جميع الذكريات الجميلة، وأشكر جميع من عمل معي وكل من ساعدني في مسيرتي كلاعب طوال الـ20 سنة".

وأضاف :"عملت بكل جد واجتهاد لخدمة النادي العربي وأعلن بأن هذا الموسم هو آخر موسم لي كلاعب كرة قدم، وأود ان اختم مسيرتي في بيتي النادي

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العربي وأتطلع لبداية فصل جديد في حياتي".

وينتظر أن يتحول الحارس إلى الجانب التدريبي بعد حصوله على العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، وقع جهاز الكرة بالنادي العربي عقدا احترافيا مع عبدالرحيم يوسف البلوشي لاعب فريق العربي تحت 19 عاما، ليكون ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربع سنوات ونصف السنة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المدرب الايسلندي هيمير هالجريمسون الذي يعتمد بشكل كبير على العناصر الشابة.