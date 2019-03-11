سفير تونس بالقاهرة: الإسماعيلي سلمنا جواز سفر الجزيري

أفاد سفير تونس بالقاهرة نجيب المنيف اليوم الاحد، أن السفارة استعادت جواز سفر اللاعب التونسي لسعد الجزيري المحتجز لدى فريقه الإسماعيلي المصري لكرة القدم.

وقال السفير في تصريح نقله راديو "موزاييك" الخاص إنه اتصل بمسؤولي الفريق المصري، الذين تجاوبوا مع ممثلي البعثة الدبلوماسية في القاهرة وأمدوا السفارة بجواز السفر.

وأوضح منيف :"أن تدخل السفارة كان بهدف استرجاع جواز السفر دون سواه، وأن الخلاف الخاص بالعقد بين الطرفين ليس من اختصاص السفارة".

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كان لسعد الجزيري وجه نداء إلى السلطات التونسية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لدعوتها إلى التدخل من أجل استعادة جواز سفره المحتجز برغم فسخه للعقد مع الإسماعيلي، حسب المعلومات التي ذكرها.

كما صرح لوسائل الإعلام التونسية أن الاسماعيلي كان يريد ارغامه على التنازل على مستحقاته المالية مقابل استعادة جواز سفره.

لكن الفريق المصري نفى احتجاز جواز سفر الجزيري واتهم اللاعب بنشر "أكاذيب"، مشيرا في بيان له أن اللاعب التونسي تم وضعه على قائمة الانتظار في كانون ثان/يناير الماضي، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفني للفريق بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ.