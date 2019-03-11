شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لـ 20 مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تأجيل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التى كان مقرر لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس عقب خوض الأبيض مواجهة نصر حسين داى الجزائرى فى ختام مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور أن يثمن موقف إدارة نادى المقاولون العرب ومسئولى الفريق على دعمهم لموقف النادى فى طلبه من اتحاد الكرة.

أوضح مرتضى منصور أنه يقدم الشكر لكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة وأعضاء المجلس بالاضافة الى ثروت سويلم المدير التنفيذى للنادى، عدا أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بسبب موقفه الرافض لتأجيل المباراة بين الفريقين بدون داعى.