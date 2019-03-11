شكرا لقرائتكم الغايب مش منسى.. مفاجأة نجوم الزمالك لـ بوطيب ومصطفى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم لاعبو الزمالك لافتة طيبة بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، للثنائى خالد بوطيب ومصطفى فتحى، بعد المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأهدى لاعبو الزمالك الفوز على بطل كينيا للمغربي خالد بوطيب الذي تغيب عن المباراة لوفاة والده، ومصطفى فتحي لاعب الفريق المصاب والتقط لاعبو الفريق صورة وهم يرفعون قميصي بوطيب وفتحي بعد اللقاء.

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يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.