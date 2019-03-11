شكرا لقرائتكم تحية خاصة من كهربا لـ "شيكابالا" فى موقعة جورماهيا .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم كهربا على تحية زميله محمود عبد الرازاق شيكابالا خلال مباراة فريقه أمام جورماهيا المقامة حاليا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز Advertisements خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو خط الهجوم.. عمر السعيد

تحية كهربا لشيكابالا

كهربا يحيى شيكابالا

كهربا

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