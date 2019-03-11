شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 11-3-2019 ماني يحقق رقم قياسي وصلاح يترقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار ليفربول يوم 11-3-2019 نجاح ساديو مانى فى الوصول إلى الهدف رقم 50 مع نادى ليفربول بعدما سجل "هدفين" فى فوز الفريق المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح على بيرنلى بنتيجة 4–2 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

رقم مميز لساديو ماني ضمن أخبار ليفربول يوم 11-3-2019

وجاء ضمن اخبار ليفربول ايضًا ان ساديو مانى حقق رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً فى مباراة ليفربول وبيرنلي المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

كما حقق ساديو ماني رقمًا مميزًا بعدما سجل "هدفين" في مباراة ليفربول وبيرنلي، حيث تعد هذه المباراة السادسة على التوالي التي يتمكن فيها ساديو ماني من التسجيل بمسابقة الدوري الإنجليزي بملعب "أنفيلد"، ليعادل إنجاز الرباعي مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح.

ونجح ساديو ماني في الوصول إلى شباك أرسنال وكريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث وواتفورد وبيرنلي.

وتعد هذه المباراة السادسة على التوالى التى يتمكن فيها ساديو مانى من التسجيل بمسابقة الدورى الإنجليزى على ملعب "أنفيلد"، ليعادل إنجاز الرباعى مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح.

ودخل البرازيلي فيرمينو تاريخ نادي ليفربول بعدما سجل "هدفين" في شباك بيرنلي، وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن فيرمينو للموسم الرابع على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي ينجح في تسجيل 10 أهداف وأكثر، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا الرقم في المسابقة.

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مشاركة محمد صلاح في مباراه بيرنلي

وجاء ضمن اخبار ليفربول يوم 11-3-2019 عن مشاركة محمد صلاح في المباراة وقدم عرضًا جيدًا حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة

ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي

شهدت مباراة ليفربول ضد بيرنلي تسجيل، فيرمينو "هدفين"، وساديو مانى "هدفين"، فى الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالي، بينما جاء هدفى بيرنلى عن طريق أشلى ويستوود يوهان بيرج جودموندسون فى الدقيقتين 6 و91 من عمر المباراة.