شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تعديل عقد كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيتم تعديل عقد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

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تابع رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لقناة المحور عبر برنامج "الزمالك اليوم"، أن كهربا يحصل على مقابل مادي لا يليق به وسيتم تعديل عقده في الفترة المقبلة.

كان كهربا قد شارك كبديل أما جورماهيا فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، مساء اليوم، وانتهت لصالح الفريق الأبيض برباعية نظيفة، يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.