شكرا لقرائتكم بلد الوليد يخطف التعادل من ريال مدريد فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة بلد الوليد أمام نظيره ريال مدريد بنتيجة 1-1، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا بملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

ووقف الحظ بجانب ريال مدريدفي الشوط الأول، بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء، وألغى حكم المباراة هدفين لهم أيضا في بداية نارية لبلد الوليد أمام اللوس بلانكوس المنهار.

حصل بلد الوليد على ركلة جزاء أهدرها اللاعب روبن ألكازار في الدقيقة 12، ثم ألغى الحكم هدفين لبلد الوليد فى الدقيقتين 13 و18 على التوالي بداعي التسلل.

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وجاء الهدف الاول لبلد الوليد عبر اللاعب انور محمد فى الدقيقة 29 قبل أن يتعادل رفائيل فاران لريال مدريد بعدها بـ4 دقائق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و8 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.