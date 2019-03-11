شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على بلد الوليد برباعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق ريال مدريد توازنه بعد سلسلة خسائر، محققا الفوز على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

وجاء هذا الانتصار بعد 3 خسائر متتالية للفريق الملكي اثنين منهما أمام الغريم التقليدي برشلونة 3-0 و1-0 في الكأس والدوري، وخسارة مذلة أمام أياكس أمستردام 4-1 خرج على إثرها من دور الـ16 لدوري الأبطال.

ووقف الحظ بجانب ريال مدريد في الشوط الأول، بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء، وألغى حكم المباراة هدفين لهم أيضا في بداية نارية لبلد الوليد أمام اللوس بلانكوس المنهار.

وحصل بلد الوليد على ركلة جزاء أهدرها اللاعب روبن ألكازار في الدقيقة 12، ثم ألغى الحكم هدفين لبلد الوليد فى الدقيقتين 13 و18 على التوالي بداعي التسلل.

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وجاء الهدف الاول لبلد الوليد عبر اللاعب المغربي أنور محمد فى الدقيقة 29 قبل أن يتعادل رفائيل فاران لريال مدريد بعدها بـ4 دقائق.

وفى الشوط الثاني، سجل كريم بنزيما ثنائية متتالية للفريق الملكي فى الدقيقة 51 من ركلة جزاء، والدقيقة 59 من رأسية إثر ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 80 تعرض لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، وكلل أفضل لاعبي العالم لوكا مودريتش مجهوداته بهدف رابع فى الدقيقة 85 من مجود فردي.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني ، بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة، و5 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.