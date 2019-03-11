شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الصلح خير مع حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سعيد للغاية بالموقف الذى أظهره بدعم النادى فى مطالبه بتأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التى تم الموافقة عليها.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور ان خطوة حازم امام ستقابل بألف خطوة، مؤكدًا أن إدارة النادى قامت بإرسال كارنيهات الثعلب الصغير وأسرته ، الا أنه رفض إستلامها خلال الفترة الماضية بسبب الحرج من الخلاف بين أبناء النادى حول القضايا التى تتعرض لها القلعة البيضاء.

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وأوضح مرتضى منصور أن أبناء الزمالك ملتفين حول النادى وأصبح أحمد عبد الحليم رئيس لجنة اكتشاف المواهب، ومحمد حلمى رئيس اللجنة الفنية وجميع النجوم بيت الزمالك مفتوح أمامهم.

وأعلن رئيس الزمالك تأجيل مباراة المقاولون العرب ليوم 20 مارس بعد مواجهة نصر حسين داى الجزائرى فى ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.