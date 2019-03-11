ترتيب هدافى الدورى الانجليزى .. أجويرو فى الصدارة...

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى الانجليزى بعدما اختتمت مباريات الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الانجليزى يوم الأحد 10 / 3 / 2019 بثلاث مباريات قوية كان أخرها المواجهة التى جمعت أرسنال ومانشستر يونايتد والتى انتهت بفوز الجانرز بهدفين نظيفين.

وواصل مانشستر سيتى تصدره لجدول الترتيب على حساب ليفربول بفارق النقطة فى الصراع الكبير بينهما على خطف لقب البريميرليج خلال الموسم الحالى.

ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد مان يونايتد

أحرز جرانيت تشاكا هدف التقدم لصالح آرسنال ضد مان يونايتد فى الدقيقة 12 من زمن المباراة عن طريق تسديدة خدعت الحارس دافيد دى خيا.

أضاف الجابونى بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثانى لصالح آرسنال عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 69 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة تقدم بها للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام الثالث، متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذى تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة.

تشيلسى يتعادل 1 - 1 أمام ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

خطف فريق تشيلسى الإنجليزى تعادلا قاتلا أمام ضيفه ولفرهامبتون، بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم ولفرهامبتون عن طريق راؤول خيمينيز فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم سجل النجم البلجيكى إدين هازار هدف التعادل لصالح تشيلسى فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسى رصيده إلى 57 نقطة استمر بها فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 13 نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة.