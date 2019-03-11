شكرا لقرائتكم مدرب جورماهيا: لم نفقد الأمل فى التأهل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أوكتاى المدير الفنى لجورماهيا الكينى، إن الزمالك استحق الفوز على فريقه برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

Advertisements

قال مدرب جورماهيا فى لمؤتمر الصحفى عقب المباراة:"الزمالك كان الأفضل ونجح فى تحقيق فوز كبير ولكن علينا العمل من الآن لمواجهة بترو أتليتكو المقبلة للصعود لدور الثمانية".

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.