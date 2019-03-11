شكرا لقرائتكم إصابة فرجانى ساسى فى مباراة الزمالك وجورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لإصابة بكدمة فى الساق فى الدقائق الأخيرة فى مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية وتعرض "ساسى" للإصابة فى الدقائق الأخيرة للمباراة وقام الجهاز الفنى للزمالك باستبداله والدفع بمحمود عبد المنعم كهربا وكان ساسى قد سجل الهدف الثالث فى رباعية الزمالك فى شباك جورماهيا التى سجلها على الترتيب كلا من محمود علاء ثم أوباما ثم ساسى وأحرز عمر السعيد الهدف الرابع للأبيض فى شباك الفريق الكينى. يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.

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