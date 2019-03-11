شكرا لقرائتكم 50 ألف جنيه مكافأة لاعبى الزمالك بعد سحق جورماهيا برباعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منح لاعبيه مكافأة مالية لكل لاعب قدرها 50 ألف جنيه عقب الفوز الذى حققه الفريق على حساب جورماهيا الكينى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية. وتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط ليحيى الآمال من جديد للتأهل للدور التالى للبطولة القارية التى يسعى النادى لحصدها. وهنأ رئيس الزمالك عبر البرنامج جماهير الأبيض بعد الفوز بالمباراة والتأهل والتأكيد على ان الفريق يسير فى الخطى الصحيحة.

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