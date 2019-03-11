شكرا لقرائتكم مان سيتي ضد واتفورد.. جارسيا محبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مان سيتي ضد واتفورد حيث نجح مانشستر سيتي الإنجليزى في تحقيق فوزاً هاماً على واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، وذلك خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مان سيتي ضد واتفورد.. السيتي في صدارة الدوري الإنجليزي

نجح مان سيتي في الاحتفاظ بصدارته لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعدما حقق الفوز على واتفورد بثلاثية مقابل هدف، حيث نجح رحيم سترلينج في إحراز ثلاثية الفوز للفريق الأزرق ليرتفع رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة بعدما تفوق على فريق بيرنلي برباعية مقابل هدفين، بينما يحتل فريق واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

مان سيتي ضد واتفورد.. مدرب واتفورد : أنا محبط

أكد خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد أنه يشعر بإحباط كبير للغاية نظراً لقرارات الحكم التي يرى أنها كانت سبب رئيسي في خسارته أمام مانشستر سيتي.

عقب المباراة تحدث جارسيا لقناة لقناة بي تي سبورت : "لا أريد الحديث عن قرارات التحكيم ولكن ما حدث كان محبطا "للغاية".

وأضاف "أعتقد أن الجميع شاهد ما حدث، أنا لا أنتقد الحكام ولن أفعل ذلك اليوم".

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وأكمل "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ودافعنا بقوة وبجماعية وقدمنا أداء رائع وفي الشوط الثاني حدث ما حدث".

كان حكم المباراة قد احتسب هدفا جدلياً لمانشستر سيتي في الشوط الثاني بعدما سجل رحيم سترلينج وهو في موقف تسلل وأشار الحكم المساعد بإلغاء الهدف إلا أن الحكم قرر احتسابه بشكل غريب وسط تعجب الجميع.

مان سيتي ضد واتفورد..الأرجنتيني كون أجويرو يحتفظ بصدارة هدافين الدوري الإنجليزي

بالرغم من أنه لم يسجل في مباراة فريقه ضد واتفورد إلا أن الأرجنتيني كون أجويرو مازال في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً ثم يليه الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، والمهاجم الجابوني بييري إميريك أوباميونج نجم الأرسنال بنفس رصيد الأهداف وهو 17 هدفاً، حيث أن غياب محمد صلاح عن التهديف لمدة 4 مباريات متتالية ساعد منافسيه كثيرا في التدرج وملاحقته.