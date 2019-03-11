شكرا لقرائتكم ارسنال ضد مان يونايتد.. سولشاير: مباراة باريس سبب الخسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارسنال ضد مان يونايتد بعدها أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إن الهزيمة التي تلقاها اليوم أمام أرسنال (2-0) في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت بسبب الفوز الكبير على باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي.

وقال عقب المباراة: لقد بدأنا المباراة ببطء، ربما كان ذلك بسبب تأثير الجهد الكبير الذي بذلناه في مباراة الأربعاء الماضي (أمام باريس). لكننا صنعنا الكثير من الفرص، أيضا.

وتابع: مع تسجيلهم للهدف الأول، تغيرت المباراة تماما. لقد صنعنا فرصا أكثر من المباراة التي فزنا عليهم فيها في كأس إنجلترا، إلا أنه أحيانا تحدث هذه الأمور. لدينا خمس فرصة خطيرة. الحكم سيصاب بخيبة أمل كبيرة عندما يرى ركلة الجزاء التي احتسبها، التي لا أعتقد أنها صحيحة.

وواصل سولشاير حديثه بحزن عن خسارته الأولى بالدوري: كان علينا أن نستمر حتى النهاية لكننا لم نلعب بواقعية. إنه أحد الأيام التي يجب عليك أن تنفض فيها الغبار عن نفسك وتتطلع لما هو قادم. لدينا مباراة وولفز في ربع نهائي الكأس. إنها مباراة كبيرة علينا أن نركز عليها.

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وتحدث سولشاير عن خطأ دي خيا في الهدف الأول الذي سجله تشاكا، فقال: ديفيد يشعر بخيبة أمل في كل مرة تقبل فيها شباكه هدفا. لقد تحركت الكرة بغرابة ويبدو أنها غيرت اتجاهها، لكننا كنا في الدقائق ال15 أو ال20 الأولى كان البطء هو السمة الغالبة على أدائنا، ولم نضعهم تحت الضغط.

تقدم أرسنال للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة بينما تراجع مان يونايتد للمركز الخامس بعدما توقف رصيده عند 58 نقطة.