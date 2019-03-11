شكرا لقرائتكم العمدة والمسمار فى معمل المنشطات بعد رباعية الزمالك ضد جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الثنائى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك وزميله عماد السيد حارس مرمى الفريق لكشف المنشطات بعد مباراة جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات فى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط في حين توقف رصيد جورماهيا بعد الخسارة عند 6 نقاط ويحتل المركز الأخير فى حين يأتي بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

كان الزمالك قد فاز على جورماهيا برباعية سجلها كلا من محمود علاء ويوسف أوباما والتونسى فرجانى ساسى وعمر السعيد على الترتيب.