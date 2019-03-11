القادسية يقيل بيتيفا ويعين باصريح حتى نهاية الموسم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن القادسية يوم الأحد إنهاء عقد مدربه البلغاري إيفايلو بيتيفا بالتراضي وتعيين الوطني بندر باصريح حتى نهاية الموسم الحالي.
وتعاقد القادسية مع بيتيفا منتصف نوفمبر الماضي خلفاً للصربي ألكسندر ستانويفيتش. وتحت إشراف بيتيفا، لعب القادسية 14 مباراة خسر في 7 منها، كما ودع مسابقة كأس الملك في دور الـ64 أمام البكيرية الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقود بندر باصريح القادسية، بعدما أصبح مدرباً للفريق خلفاً للبرازيلي أنجوس في موسم 2016 - 2017 حتى نهاية الموسم.
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