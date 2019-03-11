شكرا لقرائتكم نابولي يتعثر بالتعادل أمام ساسولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق نابولي في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه ساسولو خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسولو بهدف سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 52، وتعادل لورنزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 86. ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 18 نقطة خلف يوفنتوس، المتصدر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو السادس لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والفوز في 17 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لساسولو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.