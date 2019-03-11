شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل القاهرة بعد مواجهة فيتا كلوب..ويبدأ الاستعداد للشبيبة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الأهلى للقاهرة في الثانية من فجر اليوم الاثنين، بعد مغادرة العاصمة الكونغولية كنشاسا ظهر أمس الأحد، عقب مواجهة فيتا كلوب ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة شبيبة الساورة السبت المقبل.

كان الأهلى قد خسر بهدف دون رد أمام فيتا كلوب فى الجولة الخامسة لدورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد الشناوي حارس الفريق من الظهور في المباريات المقبلة بعدما تعرض للإصابة في لقاء فيتا كلوب وخرج وشارك على لطفي بدلاً منه.