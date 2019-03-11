اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 10 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على جورماهيا الكينى برباعية نظيفة.

الزمالك يهزم جورماهيا بـرباعية ويعتلى صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية

تغلب نادى الزمالك على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، بهذا الفوز يعتلى نادى الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

طارق حامد وعماد السيد يخضعان لكشف منشطات بعد رباعية جورماهيا

خضع الثنائى طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك وزميله عماد السيد حارس مرمى الفريق لكشف المنشطات بعد مباراة جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات فى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة. Advertisements جروس عن رباعية جورماهيا: مستحقة ولكن فى انتظارنا مواجهة أقوى بالجزائر أكد السويسري جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، إن فريقه قدم مباراة كبيرة ونجح فى فرض سيطرته أمام جورماهيا الكينى حتى تمكن من تحقيق الفوز الكبير، قال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة إنه راض عن أداء فريقه فى مباراة جورماهيا وإن الزمالك استحق الفوز وتصدر المجموعة قائلا:" قدمنا مباراة كبيرة إلا أن هناك مواجهة أقوى تنتظرنا بالجزائر أمام نصر حسين داي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها للصعود لدور الثمانية وسنلعب فى الجزائر على الفوز أمام نصر حسين ادى".

الزمالك يكافئ كل لاعب بـ50 ألف جنيه بعد رباعية جورماهيا

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية، يأتى قرار مجلس إدارة نادى الزمالك، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل لمواجهة نصر حسين داى، فى المباراة المقرر لها الأحد القادم، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.