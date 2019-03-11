"كدمة" وراء تغيير ساسى فى نهاية رباعية الزمالك أمام جورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لإصابة بكدمة بالساق فى الدقائق الأخيرة فى مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية Advertisements وتعرض ساسى للإصابة فى الدقائق الأخيرة للمباراة وقام الجهاز الفنى للزمالك باستبداله والدفع بمحمود عبد المنعم كهربا وكان ساسى قد سجل الهدف الثالث فى رباعية الزمالك فى شباك جورماهيا التى سجلها على الترتيب كلا من محمود علاء ثم أوباما ثم ساسى وأحرز عمر السعيد الهدف الرابع للأبيض فى شباك الفريق الكينى. يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.

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