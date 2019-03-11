اتحاد الكرة يرد على رئيس الزمالك: لم نؤجل مباراة المقاولون بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون بالأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري.

وكان رئيس الزمالك أعلن تأجيل المباراة ليوم 20 مارس بسبب خوض الفريق الأبيض لمباراة نصر حسين داي بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية يوم الأحد 17 مارس.

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وأضاف في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد"، أن رئيس الزمالك حضر إلى اتحاد الكرة وطلب تأجيل المباراة، ليقوم عبدالغني وأحمد مجاهد، وحازم إمام أعضاء اتحاد الكرة، بالتواصل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لدراسة الأمر، وعرضه على هاني أبو ريدة رئيسا اتحاد الكرة.

وأكمل: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، الأمر بيد الأمن الذي يتواصل معه ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب سواء بلعب المباراة في موعدها أو الموعد المقترح من الزمالك.

ويحتاج الزمالك للفوز أوالتعادل أمام نصر حسين داي بالجولة الأخيرة من أجل التأهل للدور التالي.