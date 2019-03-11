الزمالك: مكافأة خاصة لكهربا مع كل هدف أمام حسين داي.. وعقوبة لأحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

أعلن رئيس نادي الزمالك رصد مكافأة خاصة لمحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك مع كل هدف يسجله في مرمى نصر حسين داي الجزائري، وفي المقابل فرض غرامة مالية على المغربي حميد أحداد بسبب الوقوف على الكرة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "كهربا تحدث معي بخصوص الغرامة التي وقعتها عليه، ووعدته بمكافأة خاصة بقيمة 150 ألف جنيه مع كل هدف يسجله أمام نصر حسين داي، أي أنه سيعوض الغرامة في حالة إذا سجل هدفين."

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وفرض الزمالك غرامة بقيمة 300 ألف جنيه، على كهربا بسبب البصق على جماهير الفريق في مباراة بترو أتليتكو بالكونفيدرالية.

وتابع رئيس الزمالك: "غرامة 300 ألف جنيه على حميد أحداد بسبب الوقوف على الكرة والسخرية من الخصم، أنا لن أقبل شيء كهذا، كما فعل من قبل لاعب الأهلي وكلنا رفضنا هذا السلوك."

ويلعب الزمالك أمام نصر حسين داي في الجولة السادسة من الكونفيدرالية الإفريقية ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل لربع النهائي دون النظر إلى نتائج الأندية الأخرى.