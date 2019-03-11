الصفاقسي يهزم النجم الساحلي وينتزع منه الصدارة في كأس الاتحاد الإفريقي

اسماء السيد - تغلب النادي الصفاقسي التونسي على ضيفه ومواطنه النجم الرياضي الساحلي 2-1 وانتزع منه صدارة المجموعة الثانية الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وسجل فراس شواط (58) ونسيم هنيد (76 من ركلة جزاء) هدفي الصفاقسي الذي أكمل الدقائق الأخيرة بعشرة عناصر بعد طرد محمد علي منصر (83)، وصدام بن عزيزة (62) هدف النجم.

ورفع الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 للنجم.

وتعادل ساليناس البوركينابي سلبا مع ضيفه اينوغو رينجرز النيجيري فصار رصيد الأول 4 نقاط مقابل 5 للثاني.

وفي المجموعة الأولى، تعادل الرجاء البيضاوي المغربي سلبا مع ضيفه ومواطنه حسنية اغادير فصار رصيد الأول 4 نقاط في المركز الأخير مقابل 5 للثاني.

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ويلعب لاحقا اليوم نهضة بركان المغربي المتصدر (8 نقاط) مع اوتوهو دويو الكونغولي الثاني بفارق الأهداف امام حسنية أغادير.

وفي المجموعة الثالثة، اكتفى الهلال السوداني بنقطة من تعادله مع مضيفه اشانتي كوتوكو الغاني 1-1، ورفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف نكاتا الزامبي الفائز 3-صفر على مواطنه زيسكو يونايتد الأخير (4 نقاط).

وانتزع بترو أتلتيكو صدارة الرابعة موقتا من ضيفه نصر حسين داي الجزائري بفوزه عليه 2-صفر ليصبح رصيد كل منهما 7 نقاط قبل مباراة الزمالك المصري (5 نقاط) مع ضيفه غور ماهيا الكيني (6).

ملخص مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي: