شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الزمالك على جورماهيا الكينى، بنتيجة 4/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

أحرز رباعية الزمالك كلاً من.. محمود علاء فى الدقيقة 12، ويوسف أوباما فى الدقيقة 25، ثم فرجانى ساسى فى الدقيقة 83، وعمر السعيد فى الدقيقة 85.

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بهذا الفوز يعتلى الزمالك لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.