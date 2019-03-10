شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكافئ كل لاعب بـ50 ألف جنيه بعد رباعية جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية.
يأتى قرار مجلس إدارة نادى الزمالك، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل لمواجهة نصر حسين داى، فى المباراة المقرر لها الأحد القادم، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكافئ كل لاعب بـ50 ألف جنيه بعد رباعية جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.