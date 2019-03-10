شكرا لقرائتكم خبر عن '' العميد '' يستقر على 20 لاعبا لمعسكر الإسماعيلى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على اختيار 20 لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق غرب مدينة الاسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب .

وضمت قائمة العميد كل من: محمد أبو جبل ومحمد فتحي ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح ، رجب نبيل، سيد فريد ، محمود عزت ،أحمد صبحى، أحمد حمص، عمرو بركات ، شيخ احمدو بامبا ، إيدى إيمومو ، إسلام صالح ، أوميد أوكرى، محمود سيد، محمد كناريا ، أحمد مصطفي ، محمد حمدى زكى ، حسام حسن ، باسم مرسي .

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قائمة سموحه