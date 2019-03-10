7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 اخبار رياضية حدثت اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها اثبات الاشعة معاناة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى من التواء فى الأنكل.

صور.. الزمالك يهزم جورماهيا بـرباعية ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية

تغلب الزمالك على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

الأشعة تثبت إصابة الشناوى بالتواء الكاحل وتحديد مدة غيابه بعد العودة للقاهرة

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على الكاحل أمس، السبت، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب التى أقيمت أمس فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلى بالتواء فى الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

الأهلى يجدد قرار إيقاف صرف المكافآت بعد الخسارة أمام فيتا كلوب

جدد مسئولو النادي الأهلى قرار إيقاف صرف المكافآت للاعبين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب أمس السبت، فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدف نظيف.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن هناك قراراً بإيقاف مكافآت الفوز، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وذلك منذ الخسارة أمام سيمبا فى الجولة الرابعة، وهو القرارالذى تم تمديده بعد الخسارة أمام فيتا، ولحين تحسن نتائج الفريق، والنجاح فى الصعود للدور التالي، وهو الأمر المرتبط بالفوز على شبيبة الساورة بالجولة الأخيرة.

مجدي عبد الغني مشرفاَ على لجنة الاستادات و الملاعب بأمم أفريقيا

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كشف مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة توليه الإشراف على لجنة الإستادات و الملاعب ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

تقام بطولة أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخباً بنظامها الجديد لأول مرة بدلاً من 16 فريق.

أكد عبد الغني لـ " الخليج 365 " أنه تم تكليفه بالإشراف على لجنة الإستادات والملاعب بالبطولة وسيبدأ عمله خلال الساعات القادمة و إعداد الملاعب للبطولة بالتنسيق مع الجهات المسئولة.

الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج فى مواجهة الأهلى وشبيبة الساورة

يسعى مسئولو النادي الأهلي لزيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة المقبلة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة بزيادة العدد، ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة، إلا أن مجلس إدارة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب يسعى للحصول على موافقة الأمن بزيادة العدد إلى 20 ألف متفرج، خاصة وأن المباراة مصيرية ويحتاج الفريق فيها للفوز للتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.





رجب بكار

حادث مروع لرجب بكار لاعب بيراميدز وتحطم سيارته

تعرض رجب بكار، لاعب بيراميدز، لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمران فريقه، نتج عنه تهشم سيارته وتعرض اللاعب لكدمات وجروح، إلا أنه أصر على المشاركة فى مران فريقه اليوم الأحد.

ويقدم رجب بكار مستويات جيدة مع بيراميدز هذا الموسم ليحجز لنفسه مكانًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق الممتلئ بنجوم الصف الأول.

الأحمر ينتظر موافقة الزمالك للمشاركة مع الكويت الكويتى فى بطولة آسيا لليد

أرسل مسئولو نادى الكويت الكويتى طلب لمسئولو نادى الزمالك لاستعارة أحمد الأحمر فى بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 20 مارس الجارى و حتى 1 أبريل القادم بالكويت.

من جانبه أكد حمادة عبد البارى مدير فريق يد الزمالك أنه ينتظر قرار رئيس النادى بشأن هذه الاستعارة للرد على الفريق الكويتى.

الإسماعيلي ينعي مراقب مباراته مع مازيمبي في حادث الطائرة المنكوبة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن مقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها من بينهم حسين صويلح الأمين العام للاتحاد الكينى والذى كان مراقبا لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى التى أقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل الإيجابى فى الجولة قبل الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.

وتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى فى الراحل حسين صويلح الكيني ويتمنى من الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.