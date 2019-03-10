شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلى اليوم الأحد 10/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى بدأ رحلة العودة من الكونغو بعد الخسارة أمام فيتا كلوب فى دورى الأبطال.

الأهلى يبدأ رحلة العودة من الكونغو ويصل القاهرة غداً

تعود بعثة فريق النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح غداً ، الأثنين، وتحديداً في الثانية صباحاً بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي مساء أمس في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا التى انتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد، حيث يغادر الفريق العاصمة كينشاسا ظهر اليوم الأحد لبدء رحلة العودة للقاهرة.

ومن المقرر أن يحصل الأهلى على راحة لمدة 24 ساعة على أن يبدأ الثلاثاء المقبل الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات والمُقرر إقامتها بإستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مُشجع حصل النادي على موافقة آمنية بحضورهم اللقاء المُرتقب .

طبيب الأهلي يؤجل عودة وليد سليمان للملاعب بسبب آلام الركبة

حذر الجهاز الطبي للأهلي من مشاركة وليد سليمان لاعب الفريق في المباريات قبل إكتمال شفاؤه خلال الفترة المقبلة حتى لا تتفاقم إصابته كما حدث في المرة الأخيرة ، وعلم "الخليج 365 أن الجهاز الطبي نصح المدير الفني بضرورة الصبر وعدم التسرّع في الدفع باللاعب إلا حينما يكتمل شفاؤه بنسبة 100 % خاصة وإن إصابة اللاعب في الركبة تجددت بعدما شارك دون أن يكون جاهزاً بنسبة مؤكدة.

تعرف على موعد عودة الأهلي من الكونغو وبدء الاستعداد لموقعة الحسم

منح الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين.

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وتصل بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة فى الثانية صباح غد، الاثنين، حيث تغادر البعثة مطار كينشاسا بالكونغو فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، الأحد، فى طريق عودتها للقاهرة، وتمكث ترانزيت فى أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.

وخسر الأهلي أمس مباراة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

لاسارتى: موقف الأهلي صعب.. ولا يوجد لدينا خيارات أمام شبيبة الساورة

أكد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، أن تفكيره حالياً ينصب على مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر لها السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف لاسارتى، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للأهلى، أن الأمور الآن باتت أصعب فى موقف الأهلى بالمجموعة؛ وذلك بسبب نتيجة مباراة فيتا كلوب، ولكنها مازالت بين أقدام لاعبى الفريق فى مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات؛ من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

الأهلى يجدد قرار إيقاف صرف المكافآت بعد الخسارة أمام فيتا كلوب

جدد مسئولو النادي الأهلى قرار إيقاف صرف المكافآت للاعبين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب أمس السبت، فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدف نظيف.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن هناك قراراً بإيقاف مكافآت الفوز، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وذلك منذ الخسارة أمام سيمبا فى الجولة الرابعة، وهو القرار الذى تم تمديده بعد الخسارة أمام فيتا، ولحين تحسن نتائج الفريق، والنجاح فى الصعود للدور التالي، وهو الأمر المرتبط بالفوز على شبيبة الساورة بالجولة الأخيرة.