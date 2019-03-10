شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لـ20 مارس ويشكر الثعلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتى كان مقرر لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس الجارى فى الدورى الممتاز.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لنادى الزمالك، إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائرى التى ستقام الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لحازم إمام وأحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى أعضاء اتحاد الكرة على مساندتهم للزمالك فى مشواره الإفريقى.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط.