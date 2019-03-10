شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يكتفى بثنائية أمام جورماهيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وجورماهيا الكينى بتقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها محمود علاء وأوباما، فى المباراة المُقامة بينهما، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل جورماهيا المباراة بالتشكيل التالى:"فريدريك أودهيامبو فى حراسة المرمى، فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى وجيوفري أوشينج فى خط الدفاع، بونفيس أوموندي وارنست ويندو وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا فى خط الوسط، جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو فى خط الهجوم".

لم يستمر جس النبض طويلاً حيث مرر عمر السعيد فى الدقيقة 3 كرة رائعة إلى المغربى حميد أحداد المنفرد بالمرمى ولكن تسديدته أبعدها حارس جورماهيا بنجاح وسط كرات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان ثم احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك على الجهة اليمنى بعد تدخل أونيانجو مع حمدى النقاز ونفذ عبد الله جمعة، الركلة، حيث مرر عرضية رائعة لمحمود علاء الذى حولها برأسية داخل الشباك فى الدقيقة 12.

استمر استحواذ الزمالك على مجريات الأمور ليترجم اللاعبين السيطرة إلى هدف ثانى فى الدقيقة 25 حيث مرر ساسى كرة عرضية إلى عمر السعيد الذى مهدها ليوسف أوباما الذى حولها بتسديدة يسارية سكنت شباك الفريق الكينى ثم انفراد لعمر السعيد وحاول مراوغة الحارس الكينى فى الدقيقة 28 ولكن أبعدها الدفاع ليهدر فرصة الهدف الثالث للزمالك ثم واصل الأبيض سيطرته وتهديده لمرمى الفريق الكينى.

فى الدقيقة 38، مرر أحمد سيد زيزو عرضية رائعة حولها المغربى حميد أحداد برأسية تصدى لها حارس المرمى على مرتين مع محاولة من عمر السعيد من داخل منطقة الـ6 ياردات لكن أبعدها الدفاع الكينى فى النهاية وسط محاولات متتالية للفريق الأبيض على مرمى الكينى.





























































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